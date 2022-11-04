İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor galibiyet hesabında

Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 3 maçta da galip gelemedi.

Sarı kırmızılılar, bu sezon 3 puanı almak istiyor


Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Rakibi ile Gaziantep'te oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Yukatel Kayserispor, Pazar günü oynanacak maçı kazanıp Gaziantep FK karşısındaki ilk galibiyetini almak arzusunda.


Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor arasında Gaziantep'te oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:


2021/2022 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1


2020/2021 Gaziantep FK-Kayserispor 2-1


2019/2020 Gaziantep FK-Kayserispor 3-0

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.