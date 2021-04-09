Kayserispor galibiyet istiyor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 34.haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde devam ediyor. Ligin 33.haftasını Trabzonspor beraberliği ile tamamlayan Sarı-Kırmızılılar 33 puanla 18.sırada tamamladı. Küme düşme potası içerisinde yer alan Hes Kablo Kayserispor kalan son 9 maçında hata yapmak istemiyor. Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı son idmanın ardından tamamlayacak ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. 4 maçtır kazanamayan Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor'u yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor.

11 Nisan Pazar günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.