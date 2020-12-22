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Kayserispor galibiyete hasret

Hes Kablo Kayserispor’da galibiyet hasreti 8 haftaya çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'da galibiyet hasreti 8 haftaya çıktı.


Süper Lig'in 13. haftasını 10 puanla geçiren Hes Kablo Kayserispor, galibiyet hasretini dindiremedi. Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 kaybeden sarı kırmızılı ekip, 8 haftadır 3 puanı bir arada göremiyor. Bu sezonki ilk galibiyetini 1. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek, son galibiyetini de ligin 4.haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yenerek alan sarı kırmızılılar, sonrasında oynadığı 8 maçta 4 beraberlik 4 yenilgi elde etti. Kayserispor'un bu sezon oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle;


Kayserispor-Kasımpaşa 1-0


Alanyaspor-Kayserispor 2-0


Kayserispor-Erzurumspor 1-3


Ankaragücü-Kayserispor 0-1


Kayserispor-Sivasspor 1-3


Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0


Kayserispor-Hatayspor 0-1


Galatasaray-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Karagümrük 0-0


Göztepe-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Trabzonspor 0-0


Antalyaspor-Kayserispor 2-0

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