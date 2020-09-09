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Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor

Hes Kablo Kayserispor, 2020-2021 futbol sezonuna galibiyetle başlamak istiyor.


Süper Ligde heyecan Cuma günü başlıyor. İlk kez 21 takımla oynanacak ligde mücadele verecek olan Hes Kablo Kayserispor, sezona 3 puanla start vermek istiyor. Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılı takımda tek hedef 3 puan.


Öte yandan Sarı-Kırmızılılar son 5 sezonda oynadığı 1.hafta maçlarında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.


2019-2020 Kayserispor 0-1 Alanyaspor


2018-2019 Kayserispor 2-0 Antalyaspor


2017-2018 Galatasaray 4-1 Kayserispor


2016-2017 Kayserispor 0-2 Akhisarspor


2015-2016 Osmanlıspor 1-1 Kayserispor

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