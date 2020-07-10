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Kayserispor-Gaziantep FK maçını Halil Umut Meler yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep Fk arasında Pazartesi günü oynanacak olan ligin 32.

hafta karşılaşmasını İzmir Bölgesinden Halil Umut Meler yönetecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32.haftasında 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 18.30'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK maçında görev yapacak hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor- Gaziantep FK maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4.Hakemi Ramazan Keleş. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak.

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