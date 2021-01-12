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Kayserispor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Süper Lig’in 19.

Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Kayserispor, Süper Lig'in 19 haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Dan Petrescu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.


Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da antrenmanı takip etti.

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