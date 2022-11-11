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Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu'nda Yukatel Kayserispor'un rakibi Gençlerbirliği oldu.


Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimine, Yukatel Kayserispor Kulübü adına Yönetim Kurul Üyesi Semra Demirer katıldı. 3. Eleme Turunda Iğdır FK ve 4. Eleme Turunda Sivas Belediyespor'u saf dışı bırakan Yukatel Kayserispor 5. Eleme turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile eşleşti.


5. Eleme Turu maçları 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. 32 takım son 16 Turuna yükselme mücadelesi verecek.

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