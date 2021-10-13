Kayserispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Yukatel Kayserispor, lige verilen milli arada oynadığı hazırlık maçında Gençlerbirliği 2-0 mağlup etti.
Sarı kırmızılı takımda golleri Gökhan Sazdağı ve Carlos Mane kaydetti.
Stat: Kadir Has Stadyumu
Hakemler: Alim Kandemir, Osman Baruk, Mehmet Kuru
Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen (Bilal Bayazıt dk.58), Nurettin Korkmaz (Gökhan Sazdağı dk.46), Yasir Subaşı, Joseph Attamah, Ramazan Civelek (Talha Sarıaslan dk.62), Olivier Kemen, Manuel Fernandes (Anthony dk.46), Carlos Mane, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak (Mehmet Eray Özbek dk.46), Miguel Cardoso (Ethem Balcı dk.81)
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Aaron Tshibola, Aksel Aktaş, Furkan Şeker, Dmytro Grechyhkin, Sallalich, Oleksandr Beiliaiev, Musa Şahindere, Sami Gökhan Altıparmak
Goller: Gökhan Sazdağı (dk.48), Carlos Mane (dk.72) (Yukatel Kayserispor)