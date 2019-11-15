Kayserispor Genel Kurul yapacak

Süper Lig'in 11. haftasını 18. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü Olağanüstü Genel Kurul yapacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 7 Aralık 2019 Cumartesi günü ikinci kez genel kurul yapılacak.

Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yönetim kurulu olarak Olağanüstü Genel Kurul kararı yapmayı uygun gördüklerini söyledi. Mustafa Tokgöz, "Ekonomik açıdan daha güçlü, krizlere daha çabuk müdahale edecek, Kayserispor'umuzu çok daha güzel noktalarda temsil edecek yeni bir Yönetim Kurulu oluşması için Olağanüstü Genel Kurul kararı aldık. Genel Kurul sonuna kadar da mevcut başkan, mevcut yönetim görevinin başındadır. Umarım Kayserispor için hayırlı uğurlu olur" dedi.

Sezona Erol Bedir başkanlığında giren İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 8. haftası sonrasında Hamdi Elcuman ile yola devam etmişti.