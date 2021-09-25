Kayserispor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında GZT Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde Karadeniz ekibi GZT Giresunspor'a konuk olacak. GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayan sarı kırmızılılar saat 12.00'de özel uçakla Kayseri'den ayrılacak. Geride kalan 6 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor 10 puan topladı.

Yarın Giresun'da oynanacak olan GZT Giresunspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 13.30'da başlayacak ve karşılaşma da Atilla Karaoğlan düdük çalacak.