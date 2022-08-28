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Kayserispor - Giresunspor maçının VAR'ı Emre Malok

Yukatel Kayserispor’un bugün Bitexen Giresunspor’u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün Bitexen Giresunspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.


Kayerispor, Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak. Kadir Has Stadyumu'nda bugün 19.15'te başlayacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek.

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