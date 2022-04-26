İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştı

Kayserispor, önümüzdeki 3 sezon göğüs reklamı için İstikbal firması ile anlaştı.


Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kayserispor'umuz ile Erciyes Anadolu Holding arasında imzalanan sözleşme ile forma göğüs sponsorumuz olan İstikbal 3 yıl daha şanlı formamızda yer alacak. Kulübümüze her zaman destek olan Erciyes Anadolu Holding'e ve holding CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin'e teşekkür ederiz" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.