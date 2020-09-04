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Kayserispor golcü transfer edecek

Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna bir forvet dahil etmek istiyor.


Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunda güçlü bir kadro ile ligde mücadele etmek isteyen Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna bir forvet oyuncu dahil etmek istiyor. Birbirinden önemli oyuncular ile anlaşmaya varan sarı kırmızılı kulüp, Kasımpaşa maçı öncesinde kadroya bir forvet oyuncu dahil etmek istiyor. Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, birkaç yabancı futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor. Hafta başına kadar görüşmeleri sonuçlandırmak isteyen sarı kırmızılı takım şu ana kadar Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ile anlaşmaya vardı.

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