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Kayserispor-Göztepe maçını Mete Kalkavan yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe A.

Ş arasında oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Mete Kalkavan yönetecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 24.haftasında 02 Mart 2020 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Göztepe A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Göztepe A.Ş maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4.Hakemi İlker Yasin Avcı.


Hes Kablo Kayserispor-Göztepe A.Ş maçının VAR Hakemi Özgür Türkalp olurken, AVAR Hakemi ise Burak Pakkan yapacak.

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