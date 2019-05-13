Kayserispor günü izinli geçiriyor

Ş maçında aldığı 2-1'lık galibiyet sonrası teknik heyet futbolculara 1 gün izin verdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor bugünü izinli olarak geçiriyor. Sarı-Kırmızılılar Kasımpaşa maçında aldığı 2-1'lık galibiyetle puanı 40'a yükseltti ve matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Kasımpaşa maçının ardından teknik heyet futbolculara 1 gün izin verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 33.haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı ilk antrenman ile başlayacak.