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Kayserispor günü izinli geçiriyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa A.

Ş maçında aldığı 2-1'lık galibiyet sonrası teknik heyet futbolculara 1 gün izin verdi.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor bugünü izinli olarak geçiriyor. Sarı-Kırmızılılar Kasımpaşa maçında aldığı 2-1'lık galibiyetle puanı 40'a yükseltti ve matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Kasımpaşa maçının ardından teknik heyet futbolculara 1 gün izin verdi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 33.haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı ilk antrenman ile başlayacak.

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