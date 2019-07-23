Kayserispor günü tek antrenmanla geçirdi

Avusturya'nın Seefeld bölgesinde kampa devan eden İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kaybetti. Sarı-kırmızılı takım Pazartesi gününü akşam üzeri yaptığı tek antrenmanla tamamladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, yurt dışı kamp etabındaki ikinci maçında bu gün FC Red Bull Salzburg ile mücadele edecek. Oberhofen am Irrsee Stadyumu'nda oynanacak mücadele, yerel saatle 18.30'da (TSİ 19.30) başlayacak.