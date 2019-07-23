İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor günü tek antrenmanla geçirdi

İstikbal Mobilya Kayserispor, SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçı sonrasında haftaya tek antrenman yaparak başladı.


Avusturya'nın Seefeld bölgesinde kampa devan eden İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü SD Eibar ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kaybetti. Sarı-kırmızılı takım Pazartesi gününü akşam üzeri yaptığı tek antrenmanla tamamladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, yurt dışı kamp etabındaki ikinci maçında bu gün FC Red Bull Salzburg ile mücadele edecek. Oberhofen am Irrsee Stadyumu'nda oynanacak mücadele, yerel saatle 18.30'da (TSİ 19.30) başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.