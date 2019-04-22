Kayserispor hakeme öfkeli

Kayserispor'da hakem Arda Kardeşler'e yönelik tepkiler dinmiyor. Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Hakkımız gasp edildi. Maalesef Galatasaray lobisine, hakem Arda Kardeşler'e yenildik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbul'da oynanan Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hakemi Arda Kardeşler'in verdiği kararlar konuşuluyor. İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, maçın hakeminin yanlı ve yanlış kararlar verdiğini ifade etti. Taşçı, "Arda Kardeşler ile ilgili endişelerimizi geçen hafta içerisinde dile getirmiştik. Bugün gelinen noktada ne yazık ki haklı çıktık. Keşke Arda Kardeşler, tarafsız bir yönetim gösterseydi. Emre Akbaba'ya yönelik kırmızı kart çıkarmaması, Kravets'in pozisyonunda penaltı düdüğü çalmaması bariz hataları. Zaten takdir haklarını hep Galatasaray'dan yana kullandı" dedi. Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Galatasaray bizi yenebilir. Yenildiğimize üzüldük ama böylesi mağlubiyet daha çok üzdü. Lehimize çalınması gereken düdükler çalınsaydı, skor çok farklı bir noktada olabilirdi. Maalesef Galatasaray lobisine, hakem Arda Kardeşler'e yenildik. Artık kalan 5 maçımıza konsantre olup bize lazım olan puanları toplamak istiyoruz" diye konuştu.