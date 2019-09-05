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Kayserispor hazırlık maçı çalışmalarını sürdürüyor

İ.

M. Kayserispor'un cumartesi günü Adanaspor'la oynanacak hazırlık maçı için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Ligin 3. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Adanaspor'la oynayacağı hazırlık maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleşti. Karaman'ın, antrenman süresince futbolcularla yakından ilgilenmesi dikkat çekti.


M Kayserispor - Adanaspor hazırlık maçı karşılaşması Cumartesi günü gerçekleşecek.

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