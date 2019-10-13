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Kayserispor hazırlık maçı yaptı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa maçı öncesinde U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Sarı Kırmızılı A takım, U19 takımını 7-0 yendi.


Saha: Kadir Has Tesisleri


Hakem: Yunus Kaya


Kayserispor A takım: Silviu Lung (Dk.46 Hakan Arıkan), Levent Gülen, Dja Diedje (Dk.46 Ramazan Emirhan Civelek), Benoit Poulain (Dk.46 Mert Kula), Ben Rienstra (Dk.46 Ercan), Atila Turan, Bernard Mensah (Dk.46 Emre Demir), Bilal Başacıkoğlu (Dk.46 Adryan Tavares), Ziya Alkurt (Dk.46 Aksel Aktaş), Hasan Hüseyin Acar (Dk.46 Pedro Henrique), Umut Bulut (Dk.46 Ömer Kula)


Kayserispor U19: Doğan Alemdar (Dk.46 İsmail Çipe), Ahmet Zekeriya (Dk.46 Kürşat), Sinan, Ömer, Erden (Dk46 Barış), Taner, Lokman, Süleyman (Dk.46 Furkan Polat) Kalu, Selahattin, Ümran Zambak (Dk.46 Antony)


Goller: Umut Bulut Dk.15 ve 40, Benoit Poulain Dk.20, Pedro Henrique Dk.50, Levent Gülen Dk.65 ve 80, Adryan Tavares Dk.89 (Kayserispor A takım)

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