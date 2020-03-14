Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Prosinecki, 21 kişilik maç kadrosunu belirledi.

Süper Lig'in 26.haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, son idmanını yaptı. Kayserispor tesislerinde gerçekleştirilen antrenman sonrasında teknik direktör Robert Prosinecki 21 kişilik maç kadrosunu belirledi ve takımı kampa aldı.

Hes Kablo Kayserispor'un 21 futbolcudan oluşan Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor: Aksel Aktaş, Artem Kravets, Ben Rienstra, Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Dja Djedje, Emre Demir, Emre Taşdemir, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe, Mario Situm, Mert Kula, Muris Mesanovic, Oğuzhan Çapar, Pedro Henrique, Silviu Lung, Yasir Subaşı, Zoran Kvrzic.

Sakatlıkları bulunan Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, sakatlıktan çıkan ancak performansı yeterli görülmeyen Miguel Lopes, Hakan Arıkan, Ziya Alkurt, Alpay Çelebi, performansları yeterli bulunmayan Ömer Uzun, Ramazan Civelek, Anthony Uzodimma ve Furkan Polat maç kadrosuna dahil edilmediler.