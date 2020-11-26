İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor, Hekimoğlu Trabzon maçı hazır

Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turunda oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.


Ziraat Türkiye Kupasına 4. Eleme Tur'unda dahil olan Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor bugün Kadir Has Stadyumu'nda Karadeniz ekibi Hekimoğlu Trabzon ile tur için mücadele edecek. Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenman ile tamamlayan Hes Kablo Kayserispor kupada hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Samet Aybaba bugün oynanacak olan maçta ligi düşünerek yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.


Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Kemal Mavi yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Hakan Ülker.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.