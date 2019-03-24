İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor 'Hello Brother' diyerek dünyaya seslendi

Kayserisporlu futbolcular, Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişiyi anarak sosyal medyada ’HelloBrother’ ile ’Yanınızdayız’ yazılarını paylaştı.

Kayserisporlu futbolcular, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişiyi anarak sosyal medyada 'HelloBrother' ile 'Yanınızdayız' yazılarını paylaştı.


Kayserispor'un sosyal medya hesabından paylaşılan kısa videoda takım kaptanı Umut Bulut, Oleksandr Kucher, Tjaronn Chrey, Levent Gülen, Varela, kaleci Silviu Lugn mesaj gönderdi. Umut Bulut, "Merhaba canım kardeşim kalbimiz sizinle" derken, Levent Gülen ise, "Merhaba kardeşim. Yeni Zelanda'daki kardeşlerimize sevgilerimizi iletiyoruz ve yanınızdayız" diye konuştu.


Kayserispor'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, bir taraftar ise 'Bir merhaba hiç bu kadar güzel söylenmemiştir" yorumunda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.