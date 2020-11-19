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Kayserispor her gün 875 bin TL ödemek zorunda!

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulübün 36 milyon TL borcu olduğunu açıklayarak, "Bu da günlük 875 bin TL ödeme yapmamız anlamına geliyor" ifadesinde bulundu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulübün 36 milyon TL borcu olduğunu açıklayarak, "Bu da günlük 875 bin TL ödeme yapmamız anlamına geliyor" ifadesinde bulundu.


HES Kablo Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, kulübün 12. ayın sonuna kadar 36 milyon TL ödemesi gerektiğini duyurdu. Tokgöz, "Bu da günlük 857 bin TL ödeme yapmamız gerektiği anlamına gelmektedir" mesajını paylaştı.

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