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Kayserispor için geçmiş olsun mesajları

Hes Kablo Kayserispor’da yaşanan Covid-19 vakasından ötürü, Süper Lig ekipleri geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Hes Kablo Kayserispor'da yaşanan Covid-19 vakasından ötürü, Süper Lig ekipleri geçmiş olsun mesajı yayınladı.


Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan Covid-19 açıklaması sonrasında Süper Lig ekipleri, geçmiş olsun mesajları ile sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Sosyal paylaşım sitelerinde Alanyaspor, Ankaragücü, Botaşspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Sivasspor mesaj yayınlayarak 'Geçmiş Olsun' dileklerinde bulundular.

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