Kayserispor için güç birliği

Hes Kablo Kayserispor'un başarı çıtasını yükseltmek için güç birliği yapıldı. Dargınlıklar giderildi.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da güç birliği yapıldı. Sarı kırmızılı takımın Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, eski başkan Erol Bedir ile yeni başkan Berna Gözbaşı'nın da bulunduğu bir toplantı gerçekleştirerek küskünlüğün ortadan kaldırılmasını istedi. Kayserispor tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıya Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ile Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor yönetim kurulu eski başkanı Erol Bedir ve Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor eski yönetici Ali Çamlı ve Kayserispor bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, "Kayserispor'da yöneticilik yapmak kolay değil. Yıllarca ben de başkanlık yaptım. Onursal başkanlığını da hala şerefle sürdürüyorum. Birçok arkadaşım da emek verdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Kayserispor'u layık olduğu yerde görmek istediklerini belirten Özhaseki, “Bugün değerli başkanım Berna Hanım burada, önceki başkanımız Erol Bey burada. Değerli bakanım Taner Bey burada. İsmail Bey buradalar. Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman zaten bu işin içerisinde duasıyla desteğiyle her türlü burada. Baki bey de zaten Kayserispor'u seviyor, sonuna kadar da takip ediyor. Allah razı olsun o da burada. Biz bugün dedik ki eteklerimizdeki taşları dökelim. Geçmişte ne olduysa onları da bir konuşalım. Sonra da önümüze bakalım" ifadelerini kullandı.

Yüz yüze gelerek olan bitenleri değerlendiklerinde olayların tüm gerçekliğiyle açığa çıktığına vurgu yapan Özhaseki, “Yöneticiler eğer iletişimi, birbirleri ile konuşmayı medya üzerinden başka türlü vasıtalarla yaparlarsa zorluklar başlıyor orada. Ama yüz yüze gelince haliyle gerçeklik daha da çok ortaya çıkıyor ve anlaşılıyor. Herkes birbirini daha iyi anlıyor. Bugün çok şükür olanı biteni değerlendirdiğimiz gibi artık bundan sonra da önümüze bakmanın yollarını aradık. Hep birlikte Kayserispor'un başarısı için gayret edeceğiz. Değerli başkanımızın teklifleri var, şirketleşme konusunda talepleri var. Bu da doğru. Hepimiz destek vereceğiz. Hep birlikte Kayserispor'un başarısı için gayret ediyoruz. İnşallah Kayserispor'u layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız” cümleleri kurdu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, Kayserispor'un geleceği için, sarı kırmızılı kulübün menfaati için ellerinden geleni yaptıklarını, bundan sonra da yapacaklarını ifade ederek, "Kayserispor'un için kısır çekişmeleri bir kenara bırakıp, bu şehrin yegane kulübünün daha da başarılı olması adına herkes omuz vermeli. Mevcut yönetime maddi ve manevi destek verilmeli" dedi.