İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor iki maç sonra kaybetti

Yukatel Kayserispor üst üste kazandığı iki maçın ardından, ligin 5.

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'a 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Ligin 3. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 ve 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek çıkışa geçen sarı kırmızılılar ligin 5. haftasında oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde iki maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 7 puanda kaldı. Yukatel Kayserispor, ligin 6. haftasında 22 Eylül 2021 Çarşamba günü İstanbul ekibi Galatasaray'ı konuk olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.