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Kayserispor ikinci yarıya galibiyetle başladı

Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı.


Süper Lig'de ilk yarıyı 19 puanla 17.sırada tamamlayan Sarı kırmızılı ekip, sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3 puanı aldı.


Sahasında 1-0 yendiği Kasımpaşa'yı, aynı skorla İstanbul'da da yenen Hes Kablo Kalo Kayserispor'a 3 puanı getiren golü Uğur Demirok kaydetti.


Ligin ilk yarısında 5 galibiyet 4 beraberlik elde ederek 19 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, ikinci yarıya galibiyetle başlayarak puanını 22'ye çıkardı.

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