Kayserispor ile Alanyaspor 6. kez

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Alanyaspor lig tarihinde 6.
kez karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak. Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşılaşan iki takım, Pazar günü 6. randevuda karşı karşıya gelecek.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan 5 müsabakada beraberlik olmazken 2 kez İstikbal Mobilya Kayserispor kazanırken 3 kez de Aytemiz Alanyaspor kazandı. Sarı Kırmızılılar, deplasman 1 galibiyet 2 yenilgi alırken sahasında ise 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Geçen sezon sahasında 2 golle mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta da 5-0 mağlup olmuştu.
2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0
2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2
2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2
2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0
2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0