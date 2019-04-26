Kayserispor ile Alanyaspor 6. kez

kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak. Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşılaşan iki takım, Pazar günü 6. randevuda karşı karşıya gelecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan 5 müsabakada beraberlik olmazken 2 kez İstikbal Mobilya Kayserispor kazanırken 3 kez de Aytemiz Alanyaspor kazandı. Sarı Kırmızılılar, deplasman 1 galibiyet 2 yenilgi alırken sahasında ise 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Geçen sezon sahasında 2 golle mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta da 5-0 mağlup olmuştu.

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0