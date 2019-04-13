Kayserispor ile Ankaragücü 34. randevuda

Süper Lig'în 28. haftasında karşı karşıya gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile MKE Ankaragücü bu güne kadar 33. kez karşı karşılaştı.

Geride kalan 33 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 14 kez kazanırken, Ankaragücü ise 10 kez kazandı. 9 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda İstikbal Mobilya Kayserispor 56 gol atma başarısı gösterirken Ankaragücü ise 41 gol atabildi. İki takım arasındaki en gollü maç 1997-1998 sezonunda oynandı. 9 golün atıldığı maçı MKE Ankaragücü 6-3 kazanmıştı. Kayserispor'un elde ettiği en farklı galibiyet ise 2011-2012 sezonunda 5-0'lık sonuç olurken Ankaragücü'nün en farklı galibiyeti ise 3-0'lık sonuçlar oldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Ankaragücü, Kayseri'de 16 müsabaka oynadı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı takımın açık ara üstünlüğü bulunuyor. 16 maçta Kayserispor 10 kez kazanırken Ankaragücü ise 3 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda İstikbal Mobilya Kayserispor 27 gol atarken Ankaragücü ise sadece 13 gol atabildi. İşte 2 takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri:

2018/2019 Ankaragücü-Kayserispor 3-1

2011/2012 Ankaragücü-Kayserispor 0-5

2011/2012 Kayserispor-Ankaragücü 3-0

2010/2011 Kayserispor-Ankaragücü 2-1

2010/2011 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

2009/2010 Ankaragücü-Kayserispor 3-0

2009/2010 Kayserispor-Ankaragücü 3-0

2008/2009 Kayserispor-Ankaragücü 2-0

2008/2009 Ankaragücü-Kayserispor 1-3

2007/2008 Kayserispor-Ankaragücü 0-2

2007/2008 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

2006/2007 Ankaragücü-Kayserispor 0-4

2006/2007 Kayserispor-Ankaragücü 2-1

2005/2006 Kayserispor-Ankaragücü 1-2

2005/2006 Ankaragücü-Kayserispor 2-0

2004/2005 Ankaragücü-Kayserispor 2-2

2004/2005 Kayserispor-Ankaragücü 1-1

1997/1998 Ankaragücü-Kayserispor 6-3

1997/1998 Kayserispor-Ankaragücü 1-1

1995/1996 Ankaragücü-Kayserispor 1-1

1995/1996 Kayserispor-Ankaragücü 4-1

1994/1995 Ankaragücü-Kayserispor 1-5

1994/1995 Kayserispor-Ankaragücü 4-2

1993/1994 Ankaragücü-Kayserispor 3-0

1993/1994 Kayserispor-Ankaragücü 2-1

1992/1993 Kayserispor-Ankaragücü 1-0

1992/1993 Ankaragücü-Kayserispor 0-0

1985/1986 Ankaragücü-Kayserispor 2-0

1985/1986 Kayserispor-Ankaragücü 0-1

1974/1975 Ankaragücü-Kayserispor 0-0

1974/1975 Kayserispor-Ankaragücü 0-0

1973/1974 Kayserispor-Ankaragücü 1-0

1973/1974 Ankaragücü-Kayserispor 3-2