Kayserispor ile Ankaragücü yöneticileri, yemekte buluştu

Kayserispor eski yöneticilerinden ve iş insanı İsa Gün, bugün akşam oynanacak Kayserispor - Ankaragücü maçı öncesinde iki takım yöneticilerini dostluk yemeğinde buluşturdu. Köşk Sosyete pazarı içerisinde bulunan Gün Işığı Restaurant'ta düzenlenen yemeğe Kayserispor Başkan Vekili Nurettin Açıkalın ve yöneticiler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yemeğe katılan iki takım başkanı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, davete icabet etmekten mutlu olduklarını söyleyerek, "Bizi evimizde hissettiriyorlar" diyerek, İsa Gün ve yöneticilere teşekkür etti. Kayserispor Başkan Vekili Nurettin Açıkalın da, Ankaragücü yöneticileri ile bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyleyerek, dostluk içerisindeki yemeğin saha içerisinde de dostça bir futbol oynanması temennisinde bulundu.

Kayserispor eski yöneticilerinden, iş insanı İsa Gün de lig maçı öncesi her iki takım yöneticilerini bir arada ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, maçta başarılar diledi.