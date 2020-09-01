Kayserispor ile Gaziantep maç yapacak

Süper Lig'de mücadele verecek olan Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK, Cumartesi günü hazırlık maçı oynayacak. Hes Kablo Kayserispor'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma 5 Eylül 2020 Cumartesi günü oynanacak. Kayseri Kadir Has Stadı'ndaki müsabakanın başlama saati 17:00 olarak açıklandı.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan duyuruda, Gaziantep FK ile oynanacak hazırlık maçının covid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.