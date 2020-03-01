Kayserispor ile Göztepe 12.kez karşılaşacak

kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe, Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Süper lig tarihinde 11 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez, Göztepe 4 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti.

Kayseri'deki maçlarda Kayserispor, İzmir'deki maçlarda Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. Kayserispor'un İzmir'de Göztepe'ye karşı galibiyeti yok. Göztepe'nin de Kayseri'de galibiyeti bulunmuyor. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 4-0 kazanmıştı.

Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe Kayseri'de 6. kez karşılaşacak. İki takım arasında Kayseri'de oynanan 5 maçta 3 kez Kayserispor kazanırken 2 maç da berabere bitti. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Göztepe-Kayserispor 4-0

2018/2019 Kayserispor-Göztepe 2-1

2018/2019 Göztepe-Kayserispor 2-0

2017/2018 Göztepe-Kayserispor 1-1

2017/2018 Kayserispor-Göztepe 1-0

1979/1980 Kayserispor-Göztepe 3-2

1979/1980 Göztepe-Kayserispor 1-1

1974/1975 Kayserispor-Göztepe 1-1

1974/1975 Göztepe-Kayserispor 1-0

1973/1974 Göztepe-Kayserispor 1-0

1973/1974 Kayserispor-Göztepe 0-0