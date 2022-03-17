Kayserispor ile Karagümrük 4. kez karşılaşacak

Kayserispor ile Karagümrük, Süper Lig’de 4.
Kayserispor ile Karagümrük, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.
Süper Lig'in 30. haftasında Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak maçta birbirine üstünlük kurmak isteyen ekipler, bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşılaştı. İki ekibin de birer kez kazandığı maçın birinde de eşitlik bozulmadı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç sarı kırmızılı takımın 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti.
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 3 maç ve sonuçları ise şu şekilde:
2021/2022 Kayserispor-Karagümrük 2-1
2020/2021 Karagümrük-Kayserispor 3-0
2020/2021 Kayserispor-Karagümrük 0-0