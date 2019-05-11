Kayserispor ile Kasımpaşa 18. randevuda

kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa, Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. İki ekip, lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. İstikbal mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa, bugüne kadar 17 kez Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Geride kalan 16 Süper Lig maçında 8 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 6 maç da berabere bitti.

Süper Lig maçlarında Kayserispor 23 kez, Kasımpaşa ise 21 kez fileleri havalandırdı. ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 3-0 kazanan Sarı Kırmızılılar, geçen sezon sahasında oynadığı müsabakayı da 3-2 kazanmıştı.

Kayseri'de oynanan 8 müsabakada İstikbal Mobilya Kayserispor 3 kez kazanırken Kasımpaşa ise 1 kez kazandı. 4 maç da berabere bitti. Kayseri'de oynanan maçların 3 tanesi 0-0 beraberlik ile bitti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3

2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2

2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2

2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3

2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2

2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2

2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0