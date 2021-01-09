Kayserispor ile Malatyaspor 7.kez karşılaşacak

Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig’de 7.
Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 18.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakada taraftar hanesine 3 puanı yazdırmanın mücadelesini verecek.
Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 1 kez kazanırken konuk ekip ise 3 kez kazandı. İki takım arasındaki 2 maçta da beraberlik vardı. Bu maçlarda Kayserispor 5 gol atarken Yeni Malatyaspor ise 10 gol attı.
Hes Kablo Kayserispor, geçen sezon Kayseri'de oynanan müsabakayı 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmuştu. Kayserispor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2019/2020 Kayserispor-Y.Malatyaspor 2-1
2019/2020 Y.Malatyaspor-Kayserispor 4-0
2018/2019 Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1
2018/2019 Kayserispor-Y.Malatyaspor 0-0
2017/2018 Y.Malatyaspor-Kayserispor 3-2
2017/2018 Kayserispor-Y.Malatyaspor 0-1