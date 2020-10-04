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Kayserispor ilk deplasman galibiyetini aldı

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ilk deplasman galibiyetini MKE Ankaragücü’nü yenerek elde etti.

Hes Kablo Kayserispor bu sezon ilk deplasman galibiyetini MKE Ankaragücü'nü yenerek elde etti.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 4.haftasının açılış karşılaşmasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü İlhan Parlak'ın golü ile 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.


Bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde eden Sarı-Kırmızılılar iç sahada aldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetini bir anlamda deplasmanda aldığı galibiyetle telafi etti. Sarı-Kırmızılılar aldığı bu galibiyetle bu sezon ikinci galibiyetini elde etti.

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