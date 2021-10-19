Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Süper Lig'de Yukatel Kayserispor bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 6 gol gördü.

Ligde oynadığı 9 maçta kalesinde 15 gol gören sarı kırmızılılar, en farklı mağlubiyetini Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı. Kalesinde ilk kez 6 gol gören sarı kırmızılılar, 1. haftada Altay'dan 3 gol yerken, Hatayspor ve Trabzonspor'dan 2'şer gol, Adana Demirspor ve Giresunspor'dan 1'er gol yedi. Sarı kırmızılı takım, Başakşehir, Kasımpaşa, Galatasaray maçlarında ise kalesinde gol görmedi.

Sarı kırmızılılar ligin geride kalan haftasında rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü ve -2 averajla 11. sıradaki yerini korudu.