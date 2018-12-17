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Kayserispor ilk kez peşpeşe kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasını kayıpsız geçen Kayserispor, ilk kez üst üste maç kazandı.


Bu sezon başarı çıtasını üst seviyelere çekmek isteyen ancak ligin ilk 14 haftalık bölümünde hiç de iyi neticelere imza atamayan Kayserispor, son 2 haftada 6 puan toplayarak kümede kalmak adına büyük bir hamle yaptı. Önce Kasımpaşa'yı deplasmanda 3 golle mağlup eden Kayserispor, sonrasında sahasında Akhisarspor'u tek golle yenmeyi başardı. 2 maçta 6 puan alarak ligde 13. sıraya çıkan Kayserispor, bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandı.


5 galibiyet


Kayserispor, bu sezon 1.haftada sahasında Antalyaspor'u 2-0, ligin 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 ve ligin 10.haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 yenmeyi başarmıştı. Sarı Kırmızılılar, ligin 15.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0, son olarak da ligin 16.haftasında sahasında Akhisarspor'u 1-0 yendi.


Kayserispor 16 hafta sonrasında 5 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyet alarak 18 puan topladı ve puan tablosunda 13. sıraya kadar yükseldi.

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