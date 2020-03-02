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Kayserispor ısınmaya ay-yıldızlı tişörtle çıktı

Kayserispor, Süper Lig’in 24.

Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının ısınmasına ay-yıldızlı tişörtle çıktı.


Kadir Has Stadı'nda Göztepe'yi konuk eden olan Kayserispor'da futbolcular sahaya ay-yıldızlı tişörtler ile çıktı. Türk bayrağını göğüslerinde taşıyan sarı-kırmızılı futbolcular, objektiflere de asker selamı verdi. Maç öncesinde İdlib saldırısında şehit düşen askerlerin isimleri tek tek okundu ve "burada" sloganları atıldı.


Ayrıca taraftarlar da Türk bayrakları ile stadı kırmızı beyaza bürüdü.

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