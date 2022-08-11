Kayserispor-İstanbulspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Süper Lig'in 2. Haftasında Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor müsabakasına hakem Suat Arslanboğa atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Suat Arslanboğa'ya bu maçta Aleks Taşçıoğlu ve İsmail Şencan yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor müsabakası saat 19'15'te başlayacak.