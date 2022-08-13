Kayserispor - İstanbulspor maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu

Yukatel Kayserispor'un bugün İstanbulspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Kayerispor, Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Kadir Has Stadyumu'nda bugün 19.15'te başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR olarak Özgüç Türkalp eşlik edecek.