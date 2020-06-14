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Kayserispor izin yapıyor

Hes Kablo Kayserispor, ligin 28.

haftasında evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Sarı-Kırmızılılar bugünü izinli olarak geçirecek.


88 gün aradan sonra başlayan Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1'lik skor ile boyun eğen Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki, oyuncularına 1 gün izin verdi.


Cuma günkü maç sonrasında dün tek idman yapan Sarı Kırmızılılar, bugünü dinlenerek geçirecek. Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği ile 20 Haziran Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

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