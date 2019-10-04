Kayserispor İzmir'de

Ş maçı için İzmir'e ulaştı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7.haftasında Göztepe'ye konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor bugün sabah İzmir'e gitti. Aktarmalı olarak saat 06.00'da Kayseri Erkilet Havaalanından İstanbul'a giden Sarı-Kırmızılı kafile, 08.30'da İstanbul'dan İzmir'e geçti. 1 saat süren yolculuğun ardından İzmir'e ulaşan Sarı-Kırmızılılar kamp yapacağı otele yerleşti. Sarı-Kırmızılılar Göztepe A.Ş maçı öncesi son antrenmanı öğleden sonra yapacak ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.