Kayserispor İzmir'e gitti

Hes Kablo Kayserispor, yarın oynayacağı Göztepe maçı için İzmir'e gitti.

Süper Lig'in 11.haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak havayolu İzmir'e gitti. Yarın oynanacak maç için son çalışmasını Kayseri'de yapan sarı kırmızılı takım 21 futbolcu ile İzmir'e gitti.

Hes Kablo Kayserispor kafilesinde İsmail Çipe, Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Oğuzhan Çapar, Dimitrios Kolovetsios, Adem Doğan, Aziz Behich, Barış Emirhan Doğan, Gustavo Campanharo, Joseph Attamah, Yaw Ackah, Manuel Fernandes, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Pedro Henrique, Aaron Lennon, Harrison Manzala, Muğdat Çelik ve İlhan Parlak yer aldı.

Sarı Kırmızılı takım kafilesinde sakatlıkları bulunan Wilfried Kanga, Silviu Lung, Yasir Subaşı, İlhan Depe, Ömer Uzun ile Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Nurettin Korkmaz ve Denis Alibec yer almadı.