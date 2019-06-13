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Kayserispor Kaleci Antrenörü Özdoğan'ın acı günü

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Kaleci Antrenörü Erdoğan Özdoğan’ın ağabeyi Ömer Özdoğan hayatını kaybetti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Kaleci Antrenörü Erdoğan Özdoğan'ın ağabeyi Ömer Özdoğan hayatını kaybetti.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un Kaleci Antrenörü Erdoğan Özdoğan'ın ağabeyi Ömer Özdoğan, 64 yaşında hayatını kaybetti. Özdoğan'ın cenaze namazı Hunat Cami'nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına Özdoğan ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Kılınan namazın ardından Özdoğan, Gesi İldem Mezarlığı'nda defnedildi.

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