Kayserispor kalecilerinin karnesi zayıf

Oynanan 17 maçın 13'ünde Rumen File Bekçisi Silviu Lung görev yaparken, 4 maçta ise kaleyi Muammer Yıldırım korudu. İki kalecininde gol ortalaması ise oldukça yüksek.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Kayerispor kalesinde gördüğü 25 gol ile ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer aldı. Bu süreçte iki kalecisine de şans veren Kayserispor'da Silviu Lung forma giydiği 13 maçta 18 gol yerken, Muammer yıldırım ise kaleyi koduğu 4 maç sonunda filelerde 7 gol gördü. Toplam 13 maçta Bin 170 dakika sahada kalan Silviu Lung maç başına 1.38'lik gol ortalaması ile oynadı. Forma giydiği 4 maçta 360 dakika sahada kalan Muammer Yıldırım ise maç başına 1,75'lik gol ortalaması tutturdu. Silviu Lung forma giydiği karşılaşmalardan 5'inde hiç gol yemedi. Rumen file bekçisi bir maçta en fazla golü ise Alanyaspor'a karşı 5-0 kaybedilen maçta yedi. Lung, kaleyi koruduğu Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarında kalesini gole kapatırken Fenerbahçe (2), Göztepe (2), Atiker Konyaspor (2), Beşiktaş (2),Çaykur Rizespor (2), Medipol Başakşehir (1) ve Trabzonspor (2) maçlarında kalesini kapatamadı. Muammer Yıldırım ise bu sezon kalede yer aldığı bir tek Demir Grup Sivasspor maçında gol yemezken Ankaragücü (3), Galatasaray (3) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1) maçlarında rakip oyunculara engel olamadı.