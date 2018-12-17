Kayserispor kalesini gole kapattı

Spor Toto Süper Lig'de 14.hafta sonunda bu sezon kalesinde en çok gol yiyen takım hüviyetinde bulunan Kayserispor, son 2 maçında kalesini gole kapattı. Sarı Kırmızılılar, ligin 15.haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı ve ligin 16.haftasında Akhisarspor ile sahasında oynadığı müsabakada gol yemedi.

Kasımpaşa'ya 3, Akhisarspor'a 1 gol atan ve hanesine 6 puan yazdıran Kayserispor, 4 gol de averaj düzeltmiş oldu. Sarı Kırmızılılar, ligin 16.haftası sonunda 14 gol atarken kalesinde ise 24 gol gören bir ekip olarak -10 averaj ile puan tablosunda 13.sıraya yükseldi.