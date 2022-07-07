İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Kenetlenirsek büyük başarılara imza atarız"

Yukatel Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, bu sezonun çok önemli olduğunu ifade ederek, camianın kenetlenmesi gerektiğini savundu.


Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, yeni sezonda birlikteliği koruyup başarılı bir dönem geçireceklerine inandıklarını ifade ederek, taraftardan destek istediklerini söyledi. Kayserispor kaptanı İlhan Parlak; "Güzel bir ortam var. İyi çalışıyoruz. Sezon başı yeni hocamızla sahada neler yapmamız gerektiğini anlatıyor. Biz de bunu yerine getirmek için çabalıyoruz. Yeni sezon bizim için çok önemli. Çok kritik bir sezon olacak. Taraftarımıza, camiamıza sesleniyorum. Çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hep birlikte kenetlenirsek neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.