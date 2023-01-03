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Kayserispor, Karagümrük hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Vavacars Fatih Karagümrük ile 3 puan mücadelesi verecek olan Yukatel Kayserispor karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sarı kırmızılı takımda cezası biten Majid Hosseini ve hastalığını atlatan Olivier Kemen takımdaki yerini alacak.


Yarın Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Vavacars Fatih Karagümrük maçı saat 17.00'de başlayacak ve maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak.

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