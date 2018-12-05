Kayserispor Karaman ile anlaştı

Trabzonspor maçı sonrasında Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasını kabul eden Kayserispor Yönetimi, yeni teknik direktörü ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, geçmiş yıllarda da Kayserispor'da görev yapan Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görüştüğümüz hocalar arasında yaptığımız incelemeler neticesinde bize en uygun ismin Hikmet Karaman olduğu kanaatine vardık. Kendisiyle yaptığımız görüşme olumlu geçti. Anlaşmaya vardık. Kayserispor camiası için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Hikmet Karaman'ın gerek Kayseri'yi gerekse Kayserispor'u son derece iyi bildiğini söyleyen Başkan Erol Bedir, "Kayserispor'a yeni bir heyecan vereceğine inandığımız Hikmet Karaman, takımımızın başına geçmeyi, bu zorlu süreçte bizimle mücadele vermeyi, şartlarımız dahilinde kabul etti. Kararımızı Karaman'dan yana verdik. Sadece resmi imzalar atılmadı. O da yarın atılacak" diye konuştu.